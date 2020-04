คนแรกในลีก! 'ฮาว' อาสาลดค่าจ้างช่วยทีมผ่านวิกฤติโควิด-19

บอร์นมัธ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า เอ็ดดี้ ฮาว ผู้จัดการทีมชาวอังกฤษ ยอมลดค่าจ้างของตัวเองด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยสโมสรลดรายจ่าย นั่นจึงทำให้เขากลายเป็นกุนซือคนแรกของพรีเมียร์ลีกที่ทำเช่นนี้

นอกจากเฮดโค้ชวัย 42 ปี แล้ว ยังมีนีล เบลค ผู้บริหารสโมสร, ริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคทีมชุดใหญ่ และเจสัน ทินดัล ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ที่อาสาลดค่าจ้างเช่นกัน

The club can confirm chief executive Neill Blake, first team technical director Richard Hughes, manager Eddie Howe and assistant manager Jason Tindall have taken significant, voluntary pay cuts. #afcb 🍒https://t.co/IJ7A4h5nhp