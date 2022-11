คนแรกของสโมสร! อาร์เซนอลแต่งตั้ง’เอดู’ผู้อำนวยการกีฬา

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรเรื่องการแต่งตั้ง เอดู กาสปาร์ ขึ้นเป็น ผู้อำนวยการกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสร

อดีตมิดฟิลด์แซมบ้า เคยค้าแข้งกับ ปืนใหญ่ในฤดูกาล 2001-2005 ก่อนที่เขาจะแขวนสตั๊ดไปในปี 2010 และกลับมาทำงานกับสโมสรในปี 2019 ในฐานะผู้อำนวยการเทคนิคคนแรกของสโมสร

โดยที่ผ่านมาเขามีส่วนช่วยพัฒนาทีมของ มิเกล อาร์เตต้า ทั้งในและนอกสนาม และมีบทบาทสำคัญในการคว้านักเตะมาร่วมทีมรวมถึง กาเบรียล เชซุส และ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ จาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ช่วยให้ทีมฟอร์มติดลมบนจนรั้งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้

“ผมยินดีที่ได้ทำงานในตำแหน่งใหม่ซึ่งผมมองเห็นพัฒนาการและการรวมกันในแนวทางที่เราทำกันอยู่ เรากำลังมีกระบวนการที่ดีทั้งในแง่ฟุตบอลชายและหญิง รวมถึงอคาเดมี่ และเราต่างตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทำร่วมกันมา” เอดู เปิดใจ

“ผมตั้งตารอที่จะสานต่อการทำงานของใครอีกหลายคนและช่วยให้พวกเราเติบโตไปด้วยกัน และมีความสุขกับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีก และผมซาบซึ้งกับความไว้ใจที่สโมสรเชื่อมั่นในตัวผม เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน”

We are delighted to announce that Edu Gaspar has been appointed as our first-ever Sporting Director.