คนเหล็ก! เฮนโด้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกมากสุดรอบทศวรรษ

จอร์แดน เฮนเดอร์สัน มิดฟิลด์ของ ลิเวอร์พูล สร้างสถิติเป็นนักเตะที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดในรอบทศวรรษ

ทัพหงส์แดงเปิดแอนฟิลด์เอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 1-0 จาก ซาดิโอ มาเน ทำให้ตอนนี้พวกเขาเก็บไปแล้ว 55 คะแนนทิ้งห่างอันดับสองเลสเตอร์ ซิตี้ 13 คะแนนพร้อเหลือเกมในมืออีกหน่ึงนัด

โดยจากการลงสนามเกมดังกล่าวทำให้ เฮนโด้ ทำสถิติเป็นนักเตะที่ลงสนามมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกรอบทศวรรษ โดยเริ่มนับตั้งแต่เริ่มปี 2010 ที่ 308 นัด

308 - Jordan Henderson is today making his 308th @premierleague appearance since the start of 2010, confirming that the Liverpool midfielder has played in more matches than any other player in the competition this decade. Stalwart. pic.twitter.com/8tWx8Op1KK