คนสำคัญ! รายายก “ไฮน์เซ” คือเบื้องหลังเกมรับสุดแกร่งของ อาร์เซนอล

ดาบิด รายา ผู้รักษาประตู อาร์เซนอล ยกย่อง กาเบรียล ไฮน์เซ อดีตกองหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสตาฟฟ์ของ มิเกล อาร์เตต้า ในซัมเมอร์นี้ คือคนที่ช่วยยกระดับเกมรับของทีมให้แข็งแกร่ง
เกมรับของไอ้ปืนใหญ่ฤดูกาลนี้ได้รับการยกย่องอย่างมาก หลังเสียเพียง 3 ประตูจาก 10 นัด และเก็บ คลีนชีต 4 นัดรวดในพรีเมียร์ลีก ส่วนในทุกรายการ พวกเขา ไม่เสียประตู 7 นัดติดต่อกัน โดยครั้งล่าสุดที่โดนเจาะต้องย้อนถึงวันที่ 28 กันยายน
โดย ายา เผยว่าทัศนคติและวิธีการของ ไฮน์เซ่ มีส่วนผลักดันเกมรับให้แน่นขึ้นอย่างมาก
“เขา (ไฮน์เซ) เป็นคนที่ต้องการให้เราสู้ เล่นด้วยความเข้มข้นสูง” รายากล่าว
“เพื่อชนะเกมในพรีเมียร์ลีก คุณต้องป้องกันให้ดีมาก นี่คือลีกที่โหดที่สุดในโลก”
ผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความแข็งแกร่งในเกมรับ
“คุณต้องแข็งแกร่งจริง ๆ ถึงจะเก็บชัยชนะได้ ส่วนใหญ่เกมในลีกนี้ตัดสินกันแค่ประตูเดียว ดังนั้นการรักษาความเหนียวแน่นคือเรื่องสำคัญมาก”
“มันไม่ใช่แค่แนวรับ แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในทีม และเครดิตส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้เขาด้วย”