คนวงใน! 'เลโน'เผยสารคดี All or Nothing ของ อาร์เซนอล ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด

แบรนด์ เลโน ผู้รักษาประตูชาวเยอรมันของ ฟูแลม ออกมาเผยว่าเนื้อหาในสารคดี All or Nothing Arsenal ของ Amazon Prime Video ไม่ใช่เนื่องจริงทั้งหมด All or Nothing: Arsenal คือสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวในซีซั่น 2020-21 อันสุดพลิกผันของไอ้ปืนใหญ่สตาร์ทด้วยความพ่ายแพ้ 3 นัดรวด ก่อนพลิกฟอร์มกลับมาจบด้วยอันดับ 5 คว้าตั๋วไป ยูโรปาลีก โดยเนื้อหาจะมีการเปิดเผยเรื่องราววงในหลายอย่างที่แฟนบอลไม่เคยรู้มาก่อน อย่างไรก็ตาม เลโน ซึ่งอยู่ในทีมชุดดังกล่าวด้วยเผยว่า หลังจากเขาได้ดูสารคดีดังกล่าวแล้ว เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องของการตลาดเสียมากกว่า "ผมอยู่ที่นั่นด้วย มันดีสำหรับแฟนๆและคนทั่วไปที่ได้เห็นทุกสิ่ง แต่สุดท้ายแล้วผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง บางอย่างในสารคดีก็ไม่จริงทั้ง 100%" เลโน กล่าวกับ GOAL "ฤดูกาลนั้นมีปัญหาหลายอย่างกับนักเตะบางคนและทุกเรื่องเลย เมื่อคุณเป็นคนข้างในและได้มาดูสารคดี คุณก็จะคิดเหมือนผมว่า ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบในสารคดีนะ" "แต่ผมคิดว่านั่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด"