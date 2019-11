คนที่ใช่! แลมพาร์ดพาสิงห์เก็บชัยนอกบ้าน 7 นัดติดรอบ 30 ปี

แฟรงค์ แลมพาร์ด กุนซือคนเก่งของ เชลซี สร้างสถิติเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในรอบ 30 ปีที่พาทีมเก็บชัยชนะนอกบ้าน 7 นัดติดต่อกันในทุกรายการ

ทัพสิงห์บลูภายใต้การคุมทีมของอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษกำลังดีวันดีคืน โดยนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ด 2-1 ทะยานขึ้นรั้งท็อปทรีของลีกเป็นที่เรียบร้อย

โดยชัยชนะในเกมล่าสุดทำให้ แลมพาร์ด กลายเป็นกุนซือคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่พาทีมเก็บชัยชนะในการเล่นเป็นทีมเยือนได้ 7 นัดติดต่อกันในทุกรายการ ซึ่งถือเป็นคนแรกในรอบ 30 ปีต่อจาก บ็อบบี้ แคมป์เบลล์ ที่เคยทำไว้ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนปี 1989

