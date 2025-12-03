คนดูสนุก โค้ชเครียด! 'เป๊ป'ยิงมุกลุ้นเกมชนะ ฟูแลม จนผมร่วงหมดแล้ว

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยิงมุกหลังจบเกมบุกชนะ ฟูแลม 5-4 ว่าทำเอาเขาต้องลุ้นหนักจนผมร่วงเกือบหมดหัว
เรือใบสีฟ้า นำห่าง เจ้าสัวน้อยถึง 5-1 และดูเหมือนจะเป็นสามแต้มแบบชิลๆของทีมเยือน แต่เจ้าถิ่นโชว์ลูกฮึดไล่มาเป็น 5-4 จนเกมต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายและต้องอาศัยการสกัดบนเส้นของ ยอสโก้ กวาร์ดิโอล ช่วยทีมรอดเสียแต้ม
หลังเกม เป๊ป เดินเข้าห้องแถลงข่าวพร้อมรอยยิ้ม ก่อนพูดกับนักข่าวทันทีว่า
“สนุกไหมทุกคน? สุดยอดใช่ไหม?!”
เมื่อถูกถามว่าเขาเองสนุกหรือไม่ เป๊ป ตอบแบบติดตลกว่า
“ผมน่ะเหรอ?! พระเจ้า! ผมร่วงหมดแล้วเนี่ย!”
จากนั้นกุนซือชาวสเปนพูดถึงเกมเกมสุดมันนี้ว่า
“ผมรู้ว่าคุณจะถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผมไม่มีคำตอบหรอก! นี่มันพรีเมียร์ลีกนะ ฟุตบอลคืออารมณ์ร่วม”
“ทุกประตูที่เราเสียมาจากการป้องกันแย่ๆ หน้าเขตโทษ เราถอยต่ำเกินไปเวลาโดนครอส เราต้องยืนกินพื้นที่ให้ดีกว่านี้ แต่เราก็ทำหลายอย่างได้ดีมาก เห็นอยู่ว่าฟูแลมเป็นทีมที่ทำให้คุณมีปัญหาได้แค่ไหน”
“เรายิงประตูสุดคุณภาพหลายลูก ป้องกันได้ดีในหลายจังหวะ…แต่หลังจากนั้น ฮาลันด์มีโอกาสทำให้เป็น 6-3 แต่อีกหนึ่งนาทีต่อมาสกอร์กลายเป็น 5-4!”
“พอเป็นแบบนั้น มันเหลือแค่การเอาชีวิตรอด อย่าถามผมว่าทำยังไง นักเตะก็ไม่รู้เหมือนกัน คุณต้องมีโชคช่วย และสุดท้ายเราก็เอามันกลับมาได้!”