คนคุ้นเคย! แมนฯ ยูฯ ดึงเฟล็ทเชอร์ร่วมทีมสตาฟฟ์โค้ช

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการแต่งตั้งให้ ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟฟ์โค้ชของกุนซืออย่าง โอเล กุนนาร์ โซลชา

อดีตกองกลางดีกรีทีมชาติสกอตแลนด์เคยอยู่กับปีศาจแดงมาตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวชนในปี 1995 กระทั่งได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2003 และอยู่กับทีมอย่างยาวนานจนถึงปี 2015 พร้อมทำสถิติลงเล่นไปถึง 342 นัด ยิงได้ 24 ประตู

นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จอย่างมากมายสมัยค้าแข้งกับยูไนเต็ด ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัย, เอฟเอคัพ 1 สมัย, ลีกคัพ 2 สมัย, คอมมิวนิตี้ ชิลด์ 4 สมัย, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 1 สมัย และฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 1 สมัย

Back where it all began ❤



We're delighted to announce Darren Fletcher has returned to United as part of Ole's coaching team 👊#MUFC