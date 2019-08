คนคุ้นเคย! มูรินโญร่วมทีมวิเคราะห์ Sky เกมผีดวลสิงห์

โชเซ มูรินโญ กุนซือชาวโปรตุกีส จะร่วมทีมวิเคราะห์เกมการแข่งขันของ Sky Sports ในเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบกับ เชลซี คืนนี้

ปัจจุบัน เดอะ สเปเชียล วัน ยังคงไม่รับงานคุมทีมใหม่นับตั้งแต่แยกทางกับทัพปีศาจแดงเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา

ซึ่ง มูรินโญ จะร่วมงานกับทางช่อง Sky Sports เป็นครั้งแรก โดยจะร่วมวิเคราะห์เกมร่วมกับ แกรี เนวิลล์, เจมี คาร์ราเกอร์, แกรม ซูเนสส์ และ เจมี เรดแนปป์ ในเกมคู่บิ๊กแมตช์คืนนี้

ทั้งนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เชลซี ในคืนนี้ เวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD1 / True Premier Football HD2

Today Jose Mourinho will be back on your screens as part of the Sky Sports team, for Chelsea's visit to Manchester United.



Do NOT miss it! 📺



More: https://t.co/MjhQNDNxtG pic.twitter.com/glB8oJrRXN