คิดว่าโดนไล่ออก! ฟีแลนเปิดใจช็อตเหยียบลูกโป่งข้างเฟอร์กี้

ไมค์ ฟีแลน ผู้ช่วยกุนซือของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เล่าย้อนช็อตเหยียบลูกโป่งข้างสนามจนทำให้ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ตกใจพร้อมสบถออกมา

ย้อนกลับไปในเกมที่ทัพปีศาาจแดงบุกไปเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์ของเชลซีในปี 2009 มีช็อตหนึ่งที่กลายเป็นช็อตโด่งดังในอินเตอร์เน็ตมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือ ฟีแลน หยิบลูกโป่งที่ลอยมาที่ซุ้มมานั่งก่อนจะเหยียบมันจนแตก

ช็อตดังกล่าวทำเอา เฟอร์กี้ ที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ตกใจพร้อมหันมาสบถก่อนที่เขาจะหันไปดูเกมต่อ โดยเจ้าตัวได้ตอบคำถามแฟนบอลผ่านทวิตเตอร์ของ Manchester Football Association โดยเขาเล่าว่าเขาวิตกถึงขั้นคิดว่าจะโดนไล่ออก แต่เหตุการณ์นั้นทำให้เขาโด่งดังในอินเตอร์เน็ต

“ผมคิดว่าเรื่องนี้(เหยียบลูกโป่งข้างเฟอร์กี้) เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดในอาชีพการเป็นโค้ชของผม โดยการทำให้ตัวเองเป็นที่โด่งดังในอินเตอร์เน็ตเลยนะ” ฟีแลน เผยตอบคำถามแฟนบอลผ่านทางทวิตเตอร์ของ Manchester FA

“สิ่งที่ผมกังวลใจที่สุดคือผมคิดว่าผมจะโดนไล่ออกหลังจากเรื่องนี้ซะแล้ว”

