ข้ามจักรวาล! โปสเตอร์'ซน ฮึง-มิน'ไปโผล่ในหนัง Spider-Man: Across the Spider-Verse

ดาวเตะชาวเกาหลีใต้สร้างความฮือฮาเมื่อโปสเตอร์ของเขาไปโผล่ในตัวอย่างหนัง Spider-Man: Across the Spider-Verse

ซน ฮึง-มิน แนวรุกตัวเก่งของ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ โดดข้ามจักรวาลไปโผล่ในภาพยนต์ตัวอย่างของ Spider-Man: Across the Spider-Verse

ซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีใต้นอกจากจะเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงแล้ว เขายังมีผลงานอื่นๆอีกในหลายวงการเช่น โฆษณา, แฟชั่น รวมถึงเป็นพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ล่าสุดเขาได้เปิดโลกใหม่ให้ตัวเองอีกหนึ่งใบเมื่อเข้าไปเป็นส่วนเล็ก ๆ ของจักรวาล MCU (The Marvel Cinematic Universe) ซึ่งในตัวอย่างภาพยนตร์ Spider-Man: Across the Spider-Verse เวอร์ชั่นภาษาสเปน

ทั้งนี้ ดาวเตะไก่เดือยทองมีความผูกพันลึกซึ้งกับตัวละคร Spider-Man เพราะเขาเคยมีโอกาสพูดคุยกับ ทอม ฮอลแลนด์ พระเอก Spider-man ฉบับคนแสดง จนได้ทราบว่า ทอม ฮอลแลนด์ เป็นแฟนตัวยงของ สเปอร์ส