ข่าวร้ายอาร์เซนอล! 'ฮาแวร์ทซ์'เจ็บซ้ำ เลื่อนคัมแบ็คเป็นปลายปี

อาร์เซนอล ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกได้รับข่าวร้ายเมื่อ ยูเลียน นาเกลส์มันน์ เฮดโค้ชทีมชาติเยอรมันเผยว่า ไค ฮาแวร์ตซ์ มีอาการบาดเจ็บกำเริบ หลังก่อนหน้านี้มีความหวังว่าจะฟิตกลับมาช่วยทีมในเกมลอนดอนดาร์บี้สุดสัปดาห์นี้
แนวรุกวัย 26 ปี ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจากเกมเปิดฤดูกาลที่บุกชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด และยังไม่ได้เล่นอีกเลย ซึ่งเดิมทีมีการคาดกันว่าเขาอาจจะกลับมาทันเกมกับ สเปอร์ส สุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม กุนซืออินทรีเหล็กเผยว่า ฮาแวร์ทซ์ อาจต้องเลื่อนการคัมแบ็คเป็นช่วงปลายปี
“ไค มีอาการกำเริบเล็กน้อย แต่โดยรวมยังโอเค คาดว่าจะคืนสนามได้ช่วงปลายปี” นาเกลส์มันน์ กล่าว
อาร์เซนอล เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเล่นงานหลายรายในช่วงนี้ เพราะ วิคตอร์ โยเคเรส ก็มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ขณะที่ โนนี มาดูเอเก้ และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี ยังอยู่ระหว่างเรียกความฟิต
นอกจากนี้ กาเบรียล มากัลเญส กองหลังตัวหลัก ยังมาบาดเจ็บเพิ่มจากเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติบราซิลอีกด้วย