ขู่ไว้ก่อน! สื่อเวียดนาม ชู ซวน เซิน - ดินห์ บัค ฝันร้ายกองหลัง AFF 2026

The Thao 247 สื่อของเวียดนาม ลงบทความยกให้ เหงียน ซวน เซิน และ เหงียน ดินห์ บัค สองแนวรุกทีมชาติเวียดนาม จะเป็นฝ่ายร้ายของทุกทีมในศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026
ทัพดาวทอง เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ หลังเอาชนะทีมชาติไทย ในทัวร์นาเมนต์นี้เมื่อปี 2024 โดยมี เหงียน ซวน เซิน กองหน้าโอนสัญชาติเป็นกำลังสำคัญที่คว้ารางวัลดาวซัลโวครั้งนั้นไปครอง
ขณะที่ล่าสุด เวียดนาม ประสบความสำเร็จกับทีมU23 สร้างผลงานยอดเยี่ยม เมื่อคว้าอันดับ 3 ในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ด้วยการเอาชนะจุดโทษทีมหัวแถวเอเชียอย่าง เกาหลีใต้ ซึ่งทีมชุดดังกล่าวมี เหงียน ดินห์ บัค กองหน้าดาวรุ่งวัย 21 ปี เป็นหนึ่งในแกนหลักสำคัญ ที่โชว์ฟอร์มเด่นคว้ารางวัลดาวซัลโวของรายการด้วยผลงานยิง 4 ประตู ทำไป 2 แอสซิสต์
จากผลงานยอดเยี่ยมของทั้ง ซวน เซิน และ ดินห์ บัค ที่ทั้งคู่มีโอกาสประสานงานร่วมกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทำให้สื่อเวียดนามอย่าง The Thao 247 ลงบทความเขียนถึงความอันตรายของ เวียดนาม ที่จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เมื่อมี 2 ดาวเตะรายนี้อยู่ในทีม
โดยสื่อเวียดนาม ยังวิเคราะห์ว่า สไตล์ของ ซวน เซิน มีความเร็ว แข็งแกร่ง และจบสกอร์ได้คม ส่วน ดินห์ บัค มีความเร็ว ทักษะเฉพาะตัวดี และไปกับบอลได้ดี ทำให้เมื่อทั้งคู่ลงเล่นด้วยกันจะทำให้กองหลังทุกทีมเจอฝันร้าย เมื่อเผชิญหน้ากับทีมชาติเวียดนาม พร้อมทิ้งท้ายว่า หากทั้งคู่อยู่ในสภาพสมบูรณ์จะทำให้อาเซียน รับรู้ถึงความน่ากลัวของฟุตบอลเวียดนามอย่างแท้จริง
ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ทีมชาติเวียดนาม อยู่กลุ่ม A ร่วมกับ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา และ บรูไน หรือ ติมอร์ เลสเต การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2026