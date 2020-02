ขาโหดตัวจริง! รามอสทำสถิติโดนใบแดงมากสุดในUCL

เซร์คิโอ รามอส กองหลังตัวเก๋าของ เรอัล มาดริด ทำสถิติกลายเป็นนักเตะที่โดนใบแดงมากที่สุดในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เรียบร้อยแล้ว หลังบวกเพิ่มอีกหนึ่งใบในเกมกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ราชันชุดขาว พ่ายคารังต่อ เรือใบสีฟ้า ในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย เลกแรก โดยเกมนี้แนวรับชาวสเปนโดนใบแดงในนาทีที่ 86 เมื่อเจตนาเหนี่ยวหัวไหล่ของ เชซุส ซึ่งกำลังลากหลุดเดี่ยว

และนี่นับเป็นใบแดงที่ 4 ของ รามอส ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเทียบเท่ากับ เอ็ดการ์ ดาวิดส์ อดีตกองกลางจอมบู๊ชาวเนเธอร์แลนด์ และ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าทีมชาติสวีเดน เคยทำไว้

