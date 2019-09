ข่าวเศร้าลูกหนัง! อดีตนักเตะลีกวันถูกยิงเสียชีวิตที่อัมสเตอร์ดัม

เคลวิน เมย์นาร์ด อดีตแบ็คขวาผู้เคยมาค้าแข้งกับเบอร์ตัน อัลเบียน สโมสรในลีกวัน อังกฤษ ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ตามรายงานของสื่อเนเธอร์แลนด์ระบุว่า มีพยานพบเห็นคนร้าย 2 คนขับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าไล่ยิงดาวเตะวัย 32 ปี ทำให้เจ้าตัวต้องขับรถเข้าสถานีดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาที่กำบัง

หลังจากนั้นรถของเมย์นาร์ดไปจอดอยู่บริเวณข้างตึก แต่ไม่มีวี่แววคนขับออกมาจากตัวรถ ผู้เห็นเหตุการณ์จึงเร่งเข้าทำการช่วยเหลือแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตฟูลแบ็คผู้เกิดในซูรินามไว้ได้

💛🖤 Everyone at Burton Albion Football Club is saddened this morning to learn about the death of our former player Kelvin Maynard.



Naturally, all our thoughts are with Kelvin’s friends and family at this time 👉 https://t.co/eI2BGIZ7Cg#BAFC pic.twitter.com/gAO0ozVvHP