ข่าวดี! ฟิออฯแถลง 3 นักเตะหายป่วยโควิด-19

ฟิออเรนตินา แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า แพทริค คูโตรเน, เกร์มัน เปซเซลลา และดูซาน วลาโฮวิช 3 นักเตะคนสำคัญ หายจากอาการป่วยโควิด-19 แล้ว

ม่วงมหากาฬ คือหนึ่งในทีมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก โดยประธานสโมสรออกมายืนยันเมื่อเมื่อปลายเดือนมีนาคมว่ามีผู้ติดเชื้อถึง 12 ราย เลยทีเดียว ก่อนที่จะมีนักเตะหายแล้ว 3 รายในเดือนนี้

"เอเอฟซี ฟิออเรนตินามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าแพทริค คูโตรเน, เกร์มัน เปซเซลลา และดูซาน วลาโฮวิช ไม่ได้มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกแล้ว" แถลงการณ์ของฟิออเรนตินา ระบุ

"เราขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณแพทย์, พยาบาล และโรงพยาบาลที่ดูแลคนที่ต้องการการรักษาในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งในอิตาลีและทั่วโลก"

Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19 📄



FULL STATEMENT ➡️ https://t.co/ucJOMG1uYz#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/d7irV7BuXm