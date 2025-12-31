ขายตั๋วไม่แพง! ปัตตานี โต้ข่าวรับทรัพย์เกือบล้านเกมล้มยักษ์ ราชบุรี

ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์สโมสรปัตตานี เอฟซี ชี้แจงข่าวเก็บค่าเข้าชมเกมล้มยักษ์ ราชบุรี เอฟซี ในเมืองไทย คัพ 2025/26 รอบ 32 ทีม ได้เกือบล้านบาทไม่เป็นความจริง
ปัตตานี รับการมาเยือนทีมจากไทยลีก 1 อย่าง ราชบุรี เอฟซี ทำให้มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมแน่นสนามเรนโบว์ สเตเดียม โดยมีรายงานว่า มีแฟนบอลเข้ามาชมเกม 12,000 คน และทำให้สโมสรเก็บเงินได้มากถึง 960,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์สโมสรปัตตานี เอฟซี ออกมาโพสต์ปฏิเสธว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง มีการนำเสนอตัวเลขที่คลาดเคลื่อนไปมาก และสโมสรยังคงต้องการการสนับสนุนจากแฟนบอล และสปอนเซอร์ที่สนใจเข้ามาช่วยสนับสนุนทีม
"มีเพจกีฬาเพจนึง ลงข่าวปัตตานี เจอ ราชบุรี คนเข้าดูเต็มสนาม 12,000 คน เก็บค่าเข้าชม 960,000 บาท
ขอชี้แจงว่าไม่ใช่ข้อมูลจริง"
"ข้อมูลดังกล่าวถูกนำเสนอในสำนักข่าวระดับประเทศหลายแห่งด้วย ส่วนที่เพจนำเสนอน่าจะมาจากเอาค่าตั๋ว 80 บาท คูณด้วยจำนวนผู้เข้าชมไปเลย ซึ่งทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนไปมาก"
"สโมสรปัตตานีเอฟซี เป็นสโมสรรากหญ้า ที่มีตั๋วสำหรับนักเรียนนักศึกษา ขายเพียงใบละ 50 บาท และส่วนใหญ่ของผู้เข้าชมของเรามีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา ทำให้สัดส่วนขายตั๋วส่วนนี้สูงมาก"
"นอกจากนั้นเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 120 ซม. เข้าสนามฟรี ครอบครัวที่มีลูกเล็ก ๆ จึงนิยมใช้กิจกรรมฟุตบอลเป็นกิจกรรมครอบครัวด้วย เราจึงเห็นเด็ก ๆ มาเชียร์บอลเป็นจำนวนมาก"
"นอกจากนั้นอีกรอบ เราขายตั๋วปี และตั๋วสปอนเซอร์เยอะมากนับพันใบ ที่บอกว่าคนเข้าดูเต็มสนาม เก็บค่าตั๋วเป็นล้านนั้นไม่ใกล้เคียงความจริงเลยแม้แต่น้อย"
"สโมสรยังต้องการการสนับสนุนจากชาวจังหวัดปัตตานีอีกมาก เพื่อให้เราได้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของคนที่นี่ ยินดีต้อนรับสปอนเซอร์ทุกท่านที่สนใจนะครับ"