ขายของหน่อย! เลอมินาโพสต์วิดีโอโชว์สกิล, หวังย้ายซบบิ๊กทีม

มาริโอ เลอมินา มิดฟิลด์ของเซาแธมป์ตัน แสดงจุดยืนที่ต้องการจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ หลังเพิ่งโพสต์วิดีโอโชว์ทักษะสกิลของเขา

กองกลางทีมชาติกาบองไม่ได้เดินทางไปปรีซีซั่นร่วมกับทีมนักบุญ หลังเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยมี อาร์เซนอล และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้ความสนใจคว้าตัวไปร่วมทีม

โดย เลอมินา ออกมาย้ำอีกครั้งว่าเขาต้องการย้ายไปสโมสรที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะการค้าแข้งต่อกับบิ๊กทืมในอังกฤษ

"สิ่งที่ดีที่สุดของผมคงเป็นการอยู่ที่นี่(อังกฤษ)ต่อไป แต่ผมก็ไม่ปิดโอกาสย้ายไปสโมสรอื่นหรือประเทศอื่นหรอกนะ" เลอมินา เผยกับ France Football

"ผมปรารถนาที่จะเล่นให้กับสโมสรใหญ่ ๆ ตอนนี้เรามารอดูกันว่าจะมีข้อเสนอมาหาผมหรือไม่"

"ผมมีความประทับใจในประเทศอังกฤษนะ ผมได้รับการตอบรับที่เยี่ยมเลย ดังนั้นผมหวังว่าสโมสรทั้งหลายจะไม่ลืมชื่อของผม"

"ว่ากันตามตรงผมหาความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นกลับมาอีกครั้ง เพื่อก้าวไปเป็นนักเตะคนสำคัญในทีมอีกครั้งด้วยเป้าหมายอันใหญ่หลวง"

"ผมบอกกับตัวเองแบบนั้น ผมใช้เวลา 2 ปีกับเซาแธมป์ตันในการก้าวไปอีกระดับ ผมได้ทำข้อตกลงกับผอ.กีฬาของทีมเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ผมบอกเอาไว้ชัดเจน ผมต้องการย้ายไปที่ไหนสักที่ในซัมเมอร์นี้"

I KNOW WHAT I CAN REACH AND I WILL FIGHT FOR IT ⚡️⚡️ #TonicLikeLeminade pic.twitter.com/nZ2BwOv7bj