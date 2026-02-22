ขาดลูกพี่! ฮากรีฟส์ชี้นโยบายไม่เสริมแนวรับตัวเก๋ากำลังส่งผลร้ายต่อเชลซี

โอเวน ฮากรีฟส์ อดีตกองกลาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชี้ว่าแนวรับของ เชลซี ขาดประสบการณ์ และนโยบายไม่เสริมผู้เล่นอายุมากกำลังส่งผลร้ายต่อพวกเขา
ทัพสิงห์บลูส์ พลาดทำแต้มหล่นอีกครั้งในเกมที่เปิดบ้านโดน เบิร์นลีย์ ไล่ตีเสมอ 1-1 ช่วงท้ายเกม โดยจุดเปลี่ยนอยู่ที่ เวสลีย์ โฟฟานา โดนใบเหลืองสองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วง 20 นาทีสุดท้าย ก่อนจะเสียเปรียบและทีมเยือนโหมบุกหนักจนได้ประตู
ใบแดงดังกล่าวเป็นใบแดงที่ 6 ที่นักเตะ เชลซี โดนในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ มากที่สุดเหนือทุกทีม ซึ่ง ฮากรีฟส์ มองว่าหากมีนักเตะตัวเก๋าที่เป็นลูกพี่ในแนวรับจะช่วยประคับประคองทีมที่มีแต่ดาวรุ่งอย่าง สิงห์บลูส์ ได้มาก
“ผมคิดว่ามันคือเรื่องของการขาดประสบการณ์” ฮากรีฟส์ เผย
“คุณรู้ไหมว่า พวกเขา
“เป็นอีกครั้ง มันย้อนกลับไปที่เรื่องของการเสริมทัพ พวกเขาทุ่มเงินไปมากมาย คว้าผู้เล่นแนวรุกที่น่าทึ่ง แต่เซ็นเตอร์แบ็คกับผู้รักษาประตู เป็นตำแหน่งที่พวกเขาควรแก้ไขก่อน พวกเขาต้องการประสบการณ์ตรงนั้น
“พวกเขาเคยมี ติอาโก้ ซิลวา หนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุด และพวกเขาก็ปล่อยเขาออกไปแบบฟรี ๆ
“พวกเขามีดาวรุ่งพรสวรรค์มากมาย แต่ผมไม่คิดว่าการมีแต่นักเตะดาวรุ่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คคือการตัดสินใจที่ถูกต้อง”