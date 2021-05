ไปบาร์ซา! เป๊ปหลั่งน้ำตาอำลากุน "เขาเป็นนักเตะที่พิเศษมากสำหรับเราทุกคน" (มีคลิป)

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึงกับหลั่งน้ำตากล่าวอำลา เซร์คิโอ อเกวโร กองหน้าระดับตำนานของทีมกำลังจะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้

ดาวยิงชาวอาร์เจนตินาจะอำลาทัพเรือใบสีฟ้าหลังจบฤดูกาลนี้หลังรับใช้ทีมมาตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งกุนซือชาวสเปนเผยว่า'เอลกุน'เป็นนักเตะที่พิเศษมากสำหรับทุกคนที่สโมสร

"เรารักเขามาก เขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราทุกคน เขาเป็นดีและช่วยเหลือผมได้มาก เราไม่สามารถหาคนมาทดแทนเขาได้" กวาร์ดิโอลา กล่าว

🗣 "He's a special person for us." 💙



Pep Guardiola gets emotional talking about Sergio Aguero leaving Manchester City pic.twitter.com/LoKM9wMJAR