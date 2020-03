ขอให้ทุกคนปลอดภัย! ป็อกบาพร้อมช่วยผีล่าแชมป์หลังหมดโควิด-19

ปอล ป็อกบา กองกลางตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ส่งความห่วงใจถึงแฟนบอลปีศาจแดง พร้อมยืนยันว่าเขาหวังกลับมาลงสนามช่วยทีมไล่ล่าแชมป์ หลังหมดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ฟุตบอลในหลายประเทศทั่วโลกยังคงถูกระงับการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 720,200 ราย และคร่าชีวิตไปแล้ว 33,900 รายทั่วโลก

โดย ป็อกบา ที่อยู่ในช่วง Lockdown อยู่ในประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิดีโอคอลพูดคุยกับแฟนบอลร่วมกับ เจสซี ลินการ์ด แนวรุกเพื่อนร่วมทีม โดยเขาได้ส่งความห่วงใยถึงแฟนบอล พร้อมเผยว่าเขาต้องการที่จะกลับมาลงสนามและช่วยทีมคว้าแชมป์หลังสถานการณ์คลี่คลาย

"อยู่บ้านนะทุกคน ขอให้ปลอดภัย ขอให้เชียร์ยูไนเต็ดต่อไป" ป็อกบา กล่าวในวิดีโอคอล

"หวังว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นในไม่ช้าและเราจะกลับมาลงแข่งได้อีกครั้ง"

"หวังว่าเราจะสามารถแสดงให้พวกคุณได้เห็นว่าพวกเราพร่อม และเราต้องการกลับมาลงสนามและคว้าแชมป์ให้ได้"

"ติดต่อกันเข้าไว้นะ ขอให้ปลอดภัย เราจะกลับมาลงสนามได้ในอีกไม่ช้า"

