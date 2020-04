ข้อมูลใหม่! นักวิจัยเผย'พาเลซ'คือสโมสรฟุตบอลเก่าแก่สุดในโลก

คริสตัล พาเลซ กลายเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง น็อตต์ส เคาน์ตี้ จากผลการวิจัยของ ปีเตอร์ แมนนิง

ก่อนหน้านี้ เชฟฟิลด์ เอฟซี คือสโมสรฟุตบอลนอกลีกที่เก่าแก่สุดในโลกที่ก่อตั้งในปี 1857 ส่วนสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่สุดคือ น็อตต์ส เคาน์ตี้ ที่ก่อตั้งในปี 1862 ส่วนปราสาทเรือนแก้วตามข้อมูลเดิมคือก่อตั้งในปี 1905

อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของ แมนนิง เผยหลักฐานที่เชื่อว่า คริสตัล พาเลซ คือสโมสรเดียวกับกับ คริสตัล พาเลซ เอฟซี ที่ก่อตั้งในปี 1861 ที่ปัจจุบันยุบตัวไปแล้ว และนั่นทำให้ปราสาทเรือนแก้วกลายเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้ว

"คริสตัล พาเลซ คือสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก ที่มีเจ้าของและบริหารโดย บริษัท คริสตัล พาเลซ" แมนนิง กล่าว

"ทุกอย่างในพาเลซและสนามต่างๆคือส่วนหนึ่งของ คริสตัล พาเลซ และเป็นธุรกิจของบริษัท คริสตัล พาเลซ รวมถึงสโมสรคริคเก็ต ที่ก่อตั้งในปี 1857 และสโมสรฟุตบอลที่ก่อตั้งในปี 1861 ก่อนจะกลายเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในปี 1905"

"ถ้าไม่มีคริสตัล พาเลซ และบริษัทคริสตัล พาเลซ ก็จะไม่มีสโมสรฟุตบอล คริสตัล พาเลซ มันคือสโมสรเดียวกันมาตลอด และเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของบริษัท"

"เมื่อการก่อตั้งสโมสรเกิดขึ้นในปี 1861 จึงสามารถกล่าวอ้างได้ว่านี่คือสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก"

โดยทันทีที่ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผย สตีฟ พาริช ประธานสโมสรปราสาทเรื่อนแก้วได้ออกมาขอบคุณ ปีเตอร์ แมนนิง สำหรับผลการวิจัย และเตรียมฉลองครบรอบ 160 ปีสโมสรในปีหน้า

"ผมต้องขอบคุณ ปีเตอร์ แมนนิ่ง สำหรับผลงานอันน่าเหลือเชื่อ เขาได้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของสโมสร"

