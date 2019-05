ขอบคุณลียง! เดปายโพสต์เป็นนัยเตรียมย้ายทีม

เมมฟิส เดปาย ตัวรุกคนสำคัญของ โอลิมปิค ลียง โพสต์ภาพพร้อมข้อความเป็นนัยว่า เขากำลังจะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้

ปีกวัย 25 กำลังตกเป็นข่าวกับ ลิเวอร์พูล ในเวลานี้ หลังจากโชว์ฟอร์มโดดเด่น ทำไป 9 ประตู กับ 13 แอสซิสต์ ในซีซันที่ผ่านมา

ล่าสุดดาวเตะดัตช์โหมกระแสย้ายทีมขึ้นมาแบบจริงจัง หลังเขาโพสต์รูปตัวเองในชุดสูทสีแดงขณะกำลังเดินขึ้นเครื่องบินเจ็ทสีแดง พร้อมข้อความกำกับว่า "ขอบคุณ ลียง" ผ่านอินสตาแกรมสตอรี

ภาพดังกล่าวทำเอาแฟนบอลอดคิดไม่ได้ว่า เดปายกำลังจะสื่อถึงการย้ายทีม บางคนถึงขนาดมองว่า ชุดสูทและเครื่องบินสีแดงนั้นสื่อถึงสีชุดแข่งของลิเวอร์พูล

Memphis Depay saying goodbye to Lyon? Where to next? pic.twitter.com/Z4ELiLoL7N