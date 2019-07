ขอบคุณทุกเรื่องราว! แอนเดอร์สัน อำลาสุพรรณบุรี

อำลาสุพรรณบุรี ที่ผมมาที่สุพรรณบุรีด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนมาก: เพื่อปกป้องสโมสรด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังที่ตัวผมมีในสโมสร ที่นี่ผมใช้ชีวิตช่วงเวลาในการทำงานแหเพื่อการเอาชนะในการแข่งขันและสถานการณ์ที่ซับซ้อนทั้งในและนอกสนามซึ่งท้าทายให้ผม ทำงานทุกวัน แม้จะมีเรื่องราวที่มากมายทั้งหมดนี้เพื่อนร่วมทีมและตัวผมยังคงทำงานอย่างมุ่งมั่นเพราะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสโมสร ผม ภูมิใจที่ได้สวมเสื้อสโมสรที่ยอดเยี่ยมนี้ตั้งแต่นัดแรกของฉัน เรามีการรณรงค์ที่ยากลำบากเมื่อปีที่แล้ว แต่ฉันสามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้และความทุ่มเทมากมายและความแข็งแกร่งของกลุ่มทำให้สโมสรอยู่ใน TPL ส่วนตัวผมยังลงเล่นเกือบ 250 เกมใน TPL ในฐานะนักฟุตบอลมืออาชีพ ผมจะจดจำและ เก็บเรื่องราวนี้ไว้ที่สุพรรณบุรี ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับการต้อนรับและการรับรู้ถึงความรักที่ได้รับจากแฟน ๆ ฉผมพยายามทำให้ดีที่สุดและอุทิศตนเพื่อเป็นเกียรติแก่สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีและขอบคุณอีกครั้งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนและเพื่อนและ คุณวราวุธ คุณปุยใหญ่ ที่ทำให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดสโมสรแห่งนี้ I came to the Suphanburi with a very clear objective: to defend the club with the same commitment and seriousness that I had in the other clubs where I passed. Here I lived moments of overcoming and complicated situations, on and off the field, that challenged me every day of work. Even with all this, my friends and I continue to work focused and with the purpose of helping the club. I proudly wore this great club shirt since my first match. We had a difficult campaign last year, but I was able to contribute a lot of struggle and dedication, and the strength of the group kept the club in TPL. I also reached the personal mark of almost 250 games in TPL as a professional in my career, and also because of that , I fondly keep this passage through the suphanburi. I am always grateful for the welcome and recognition of the affection received by the fans, I tried to do my best and dedicated myself to honor the club suphanburi fc and thank again the privilege of having been part of this story. I wish the club in the future and I will be in the crowd for better days, thank you to all staff and friends and Mr. Warawut, Mr. Puy Yay, for letting me be part of this incredible club

