ขอซักทีเถอะ! 'คาวานี'ฟิวส์ขาดชกกล้อง VAR คว่ำ (มีคลิป)

เอดินสัน คาวานี กองหน้าจอมเก๋าทีมชาติอุรุกวัย ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่หลังทีมตกรอบฟุตบอลโลก 2022 รอบแบ่งกลุ่ม จนถึงขั้นชกกล้อง VAR จนล้มคว่ำ

ทีมจอมโหด เอาชนะ กานา 2-0 ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม แต่ไม่เพียงพอทำให้พวกเขาเข้ารอบ แม้จะมีประตูได้เสียเท่ากับ เกาหลีใต้ แต่ทัพโสมขาวเป็นฝ่ายเข้ารอบเพราะยิงประตูที่เยอะกว่า

โดยช่วงท้ายเกม'เอล มาทาดอร์'มีจังหวะหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วโดนกองหลังกานาสกัดล้มลง ซึ่งเจ้าตัวมั่นใจว่าเป็นจุดโทษ แต่ผู้ตัดสินเช็คกับห้อง VAR แล้วบอกว่าไม่เป็นจุดโทษ ทำเอาเจ้าตัวถึงกับหัวเสีย

หลังจบเกม คาวานี เดินไปโวยผู้ตัดสินจนเกือบถึงขั้นมีเรื่องมีราวก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะช่วยห้ามปราม แต่หัวหอกจอมเก๋ายังหัวร้อนไม่เลิกเดินไปชกกล้อง VAR จนคว่ำระหว่างเดินกลับเข้าห้องแต่งตัว

Edinson Cavani does not like VAR.#URU | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKJMItMCq