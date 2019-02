ของหวานเพื่อนบ้าน! ฟูแลมแพ้ลอนดอนดาร์บี้ติดกันมากสุด

ฟูแลม กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก ที่แพ้ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ถึง 8 นัดติดต่อกัน หลังจากบุกไปพ่ายคริสตัล พาเลซ 0-2 ในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

เจ้าสัวน้อยเริ่มต้นซีรีส์ความปราชัย 8 นัดรวดแก่คู่ปรับร่วมเมือง ด้วยการแพ้คาบ้านต่อคริสตัล พาเลซตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาล 0-2 ตามด้วยบุกแพ้ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 1-3, แพ้คาบ้านต่ออาร์เซนอล 1-5, บุกแพ้เชลซี 0-2, แพ้เวสต์แฮม ยูไนเต็ดคาถิ่น 0-2, บุกแพ้อาร์เซนอล 1-4, แพ้สเปอร์สคาถิ่น 1-2 และล่าสุดคือการบุกแพ้ดิ อีเกิ้ลส์ 0-2

