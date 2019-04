ของดีแซมบ้า! แข้งบราซิเลียนติดทีม PFA 2 คนในรอบ 45 ปี

เอแดร์สัน และ แฟร์นันดินโญ สองนักเตะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สร้างสถิติเป็นนักเตะบราซิเลียนที่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA 2 ตำแหน่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศรางวัลมา 45 ปี

ผลประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ออกมาปรากฎว่ามีชื่อของนักเตะเรือใบสีฟ้าติดทีมมากที่สุดถึง 6 ตำแหน่งตามมาด้วยนักเตะลิเวอร์พูลที่ติด 5 ตำแหน่ง และจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดอีก 1 ตำแหน่ง

ซึ่งหากอ้างอิงบันทึกของ Opta แฟร์นันดินโญ และ เอแดร์สัน มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยม PFA ในปีนี้ด้วย ซึ่งทำให้ทั้งสองคนทำสถิติเป็นนักเตะบราซิเลียนที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมพร้อมกัน 2 คนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศรางวัลปี 1973/74 หรือ 45 ปีที่แล้ว

2 – There are two Brazilian players in the PFA #TOTY for the first time since the introduction of the award in 1973-74. Carnival. #PFAawards pic.twitter.com/vOBSZjEwDG