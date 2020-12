ของขวัญจากทีมรัก! แมนฯ ยูฯ อวยพรวันเกิด ไบร์ท วชิรวิชญ์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ส่งจดหมายให้ "ไบร์ท" วชิรวิชญ์ ชีวอารี อวยพรวันเกิดครบรอบ 23 ปี

ไบร์ท วชิรวิชญ์ ได้มีอายุครบรอบ 23 ปี ในวันนี้ (27 ธ.ค.) ซึ่งแฟนคลับประเทศต่างๆทำโปรเจควันเกิดมากมาย และหนึ่งในนั้นได้มีแฟนคลับประเทศอินโดนีเซียทำเซอร์ไพรส์ด้วยการติดต่อไปยังทีมปีศาจแดง ให้ส่งจดหมายร่วมอวยพรวันเกิดไบร์ท ก่อนที่สโมสรจะทำการตอบรับส่งหนังสืออวยพรวันเกิด พร้อมมีลายเซ็นของ โอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ ผู้จัดการทีม และ เคซี่ย์ สโตนี่ย์ ผู้จัดการทีมหญิง สร้างความประทับใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมี “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย ดาวยิงของโปลิศ เทโร เอฟซี ยังลงอวยพรวันเกิดให้กับนักแสดงรายนี้เช่นกัน

so actually me and @oneonlybbright have something for @bbrightvc, we tried to contact @ManUtd around November and they helped us a lot with this. Thankyou United🙏🏻 Happy Birthday Bright!!! #23rdBrightDay pic.twitter.com/jdWzXv04QT