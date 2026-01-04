FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-STUTTGARTAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ขอกลับไปใช้เวลากับครอบครัว! แคมเพิลยกเลิกสัญญาไลป์ซิกหลังพี่ชายเสียชีวิต

เควิน แคมเพิล กองกลางทีมชาติสโลเวเนีย ยกเลิกสัญญากับ แอร์เบ ไลป์ซิก ต้นสังกัดในบุนเดสลีกา หลังการเสียชีวิตของพี่ชายของเขา

เซกี พี่ชายของ เควิน ในวัย 51 ปี เสียชีวิตอย่างกระทันหันในเดือนตุลาคม อีกทั้งคุณพ่อของเขารุมเร้าไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้เขาแทบไม่ได้ลงสนามให้ทีมในช่วงหลัง โดยเกมสุดท้ายต้องย้อนกลับไปปลายเดือนกันยายนเลยทีเดียว

การยกเลิกสัญญาของ แคมเพิล ที่ลงสนามให้ทีมมากกว่า 283 นัด ได้รับการยินยอม และเข้าใจเป็นอย่างดีจาก ไลป์ซิก ต้นสังกัด ถึงเหตุผลที่นักเตะต้องการกลับไปใช้เวลากับครอบครัวที่บ้านเกิด

“ตอนนี้ - อย่างที่ผมทำในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา - นั่นคือการโฟกัสอย่างเต็มที่กับครอบครัวที่บ้านของผม

“ผมไม่ได้อยากที่จะปัดโอกาสกลับมาลงสนามอีกครั้งในอนาคตสักวันหนึ่ง แม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในเวลานี้ ผมอยากใช้เวลามากขึ้นกับคนใกล้ชิดของผมในอนาคต

“ผมซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อสโมสร, โค้ช, สตาฟฟ์, เพื่อนร่วมทีม, ทุกคนในไลป์ซิก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของเรา

“ผมพยายามทุ่มเททุกสิ่งให้สโมสร, เพื่อแฟนบอล, เพื่อเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัว

“ผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดี และเชื่อมั่นว่า แอร์เบ ไลป์ซิก จะมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมรออยู่ข้างหน้า”

สำหรับ แคมเพิล จะกลับมาอำลาแฟนบอลไลป์ซิกในสนามเกมพบ บาเยิร์น มิวนิค วันที่ 17 มกราคมนี้

