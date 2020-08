ขวาตายซ้ายสลบ! กรีนวู้ดคว้าแข้งยอดเยี่ยมแมนฯ ยูฯ ก.ค.

เมสัน กรีนวู้ด แนวรุกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎคมของสโมสรไปครอง

ดาวเตะดีกรีทีมชาติโปรตุเกส ทำไป 4 ประตู จากการลงเล่น 7 เกมรวมทุกถ้วยเมื่อเดือนกรกฎาคม แบ่งเป็นการทำ 2 ประตูในเกมชนะบอร์นมัธ 5-2, ทำ 1 ประตูในเกมชนะแอสตัน วิลลา 3-0 และยิงช่วยทีมตีเสมอเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-1

ขณะเดียวกัน ดาวโรจน์วัยเพียงแค่ 18 ปี ยังทำสถิติกลายเป็นผู้เล่นวัยทีนคนที่ 4 ที่ทำสถิติยิงได้ถึง 17 ประตูในฤดูกาลเดียวได้ต่อจาก จอร์จ เบสต์ ในฤดูกาล 1965/66, ไบรอัน คิดด์ ในฤดูกาล 1967/68 และ เวย์น รูนีย์ ในฤดูกาล 2004/05

