ขนาดเหลือ 10 คน! 'เทอร์รี'ชี้ เชลซี เล่นแบบอยากชนะมากกว่า อาร์เซนอล

จอห์น เทอร์รี อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ เหน็บ อาร์เซนอล หลังเกมพรีเมียร์ลีกที่เสมอกับ เชลซี 1-1 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา โดยมองว่ามีแค่เจ้าบ้านทีมเดียวที่พยายามจะชนะเกมนี้
สิงห์บลู ต้องเล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก หลัง มอยเซส ไกเซโด้ โดนใบแดงจากจังหวะเสียบหนักใส่ มิเกล เมริโน แต่กลับเป็นฝ่ายออกนำก่อนในนาที 48 ก่อนจะโดนตีเสมอในเวลาต่อมาไม่นาน ซึ่ง'เจที'มองว่าเป็นฟอร์มที่น่าพอใจและดีกว่าจ่าฝูงลีกด้วยซ้ำ
“เกมจบด้วยผลเสมอ แต่ผมดีใจกับฟอร์มของเด็กๆ ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่า แม้จะเล่น 10 คนส่วนใหญ่ของเกมก็ตาม” เทอร์รี กล่าว
“ครึ่งแรก ผมเห็นแค่ทีมเดียวที่เดินหน้าและพยายามเอาชนะ แสดงความดุดันเต็มที่ แบบที่แฟนบอลลอนดอนดาร์บี้อยากเห็น การเข้าสกัด การเล่นแบบมีดุดันกันเล็กน้อย”
"น่าเสียดายที่ผู้ตัดสินฆ่าเกมนี้ด้วยการแจกใบเหลืองสามใบในช่วง 15 นาทีแรก ทำให้การปะทะและความดุดันของเกมลดลงไปนิด"
นอกจากนี้ เทอร์รี ยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับผู้ตัดสินและใบแดงของไกเซโด้ว่า
“ไม่มีข้อโต้แย้งกับใบแดงของไกเซโด้ แน่นอนว่านี่จะเป็นการขาดหายสำคัญสำหรับเรา แต่โดยรวม ผมคิดว่าทีมเราเป็นฝ่ายพยายามชนะเกมนี้จริงๆ”