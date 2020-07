เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สร้างความงุนงงให้แฟนบอล รวมไปถึงโชเซียลมีเดีย หลังมีคลิปเหตุการณ์ในจังหวะที่เขาหันหน้าไปคุยเรื่องแท็คติกกับเก้าอี้บนม้านั่งสำรองที่ว่างเปล่า

ทัพเรือใบสีฟ้าแชมป์เก่า พลาดท่าพ่ายต่ออาร์เซนอลของ มิเกล อาร์เตต้า อดีตมือขวาของ เป๊ป ไป 0-2 โดยยอดทีมจากลอนดอนได้สองประตูจาก ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง กัปตันดาวซัลโวของทีม

โดยควันหลงจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้มีคลิปเหตุการณ์ที่ เป๊ป หันหน้าไปคุยกับเก้าอี้ม้านั่งสำรองที่ว่างเปล่านานหลายวินาที ซึ่งสร้างความงุนงงให้กับแฟนบอลอย่างมาก

Guardiola has completely lost it. Who's gonna tell him Arteta is no longer by his side

