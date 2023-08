ก่อนจะมีวันนี้! เผยโรนัลโด้เคยเกือบเลิกเล่นฟุตบอลเพราะโดนบุลลี

ดาวเตะชาวโปรตุกีสเกือบตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลตั้งแต่อยู่ในทีมเยาวชนของ สปอร์ติ้ง ลิสบอน

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้าจอมเก๋าของ อัล นาสเซอร์ เกือบตัดสินใจหันหลังให้วงการฟุตบอลตั้งแต่ยังอยู่ในทีมเยาวชนของ สปอร์ติ้ง ลิสบอน

ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกส ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดตลอดกาลของโลกลูกหนัง แต่หนังสือ ‘Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game’. เผยว่าครั้งหนึ่ง CR7 เคยเกือบตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลตั้งแต่วัยเยาว์

ในตอนเด็ก โรนัลโด้ ย้ายมาจาก มาเดรา ซึ่งเป็นเกาะแห่งหนึ่งของโปรตุเกส มาอยู่กับอคาเดมีของ สปอร์ติ้ง และมักโดนเพื่อนร่วมทีมในเวลานั้นกลั่นแกล้งและล้อเลียนเรื่องสำเนียงการพูดของเขา

โดยในหนังสือยังบอกอีกว่า CR7 ร้องไห้คิดถึงครอบครัวเกือบทุกวันและเคยบอกกับเพื่อนว่าไม่อยากเล่นฟุตบอลแล้ว เพราะมีปัญหาในการรับมือกับการถูกล้อเลียน

อย่างไรก็ตาม ด้วยกำลังใจจากครอบครัวทำให้เขาตัดสินใจสู้ต่อ จนได้รางวัลแห่งความพยายามเมื่อได้ก้าวขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่ของ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ในที่สุด ก่อนจะโดน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซื้อตัวไปร่วมทีม และกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลมากที่สุดในโลกเวลานี้