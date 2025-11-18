ก่อนคัดเหลือ 14! มูฮัมหมัด นำทัพ 22 แข้งฟุตซอลไทย ล่าทองซีเกมส์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 22 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ภายใต้การคุมทัพของ “มิเกล โรดริโก้” หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน
โดยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีชาติที่ส่งทีมฟุตซอลชายเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ชาติ ประกอบด้วย ไทย, มาเลเซีย, เมียนมา, เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ซึ่งรูปแบบการแข่งขันจะแข่งแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดคว้าเหรียญทองไปครอง
สำหรับรายชื่อ 22 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. อรุษ เส็นบัตร (แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด)
2. นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ (การท่าเรือ เอเอสเอ็ม)
3. ภานุรัตน์ โอฬาร (ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน)
ผู้เล่นแนวรับ
4. ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน (ห้องเย็นท่าข้าม)
5. อิทธิชา ประภาพันธ์ (การท่าเรือ เอเอสเอ็ม)
6. รณชัย จูงวงษ์สุข (บลูเวฟ ชลบุรี)
ผู้เล่นริมเส้น / แนวรับ
7. สราวุท ผลาพฤกษ์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
ผู้เล่นริมเส้น
8. อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ (บลูเวฟ ชลบุรี)
9. อัมรินทร์ เอกาพันธ์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
10. อธิปพงศ์ มุ่นพลาย (ห้องเย็นท่าข้าม)
11. ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ (บลูเวฟ ชลบุรี)
12. ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม (ราชภัฏเพชรบุรี)
13. เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
14. เชาว์วาลา ศรีอาวุธ (ห้องเย็นท่าข้าม)
15. อลงกรณ์ จันทร์พร (การท่าเรือ เอเอสเอ็ม)
16. กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ (บลูเวฟ ชลบุรี)
17. ธีรภัทร เหมือนศรี (แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด)
ผู้เล่นริมเส้น / หน้าเป้า
18. พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ (แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด)
19. มินธาดา ภิรมย์อยู่ (ราชภัฏเพชรบุรี)
ผู้เล่นหน้าเป้า
20. มูฮัมหมัด อุสมานมูซา (จิมบี คาร์ตาเญน่า / สเปน)
21. วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
22. อนันตชัย ปราบวงษา (การท่าเรือ เอเอสเอ็ม)
ทั้งนี้ นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเข้ารายงานตัว ณ อาคาร FA Thailand ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.00 น. เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ก่อนจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ 14 คน ต่อไป
โปรแกรมของฟุตซอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ มีดังนี้
#Matchday1
📅 วันที่ 15 ธันวาคม 2568
🇹🇭 ไทย พบ มาเลเซีย 🇲🇾
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ นนทบุรี สเตเดียม
#Matchday2
📅 วันที่ 16 ธันวาคม 2568
🇲🇲 เมียนมา พบ ไทย 🇹🇭
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ นนทบุรี สเตเดียม
#Matchday3
📅 วันที่ 18 ธันวาคม 2568
🇻🇳 เวียดนาม พบ ไทย 🇹🇭
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ นนทบุรี สเตเดียม
#Matchday4
📅 วันที่ 19 ธันวาคม 2568
🇹🇭 ไทย พบ อินโดนีเซีย 🇮🇩
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ นนทบุรี สเตเดียม