ก่อนกลับบีจี! โค้ชอัสสัมชัญศรีราชาย้ำ “ธีรภัทร” ได้ประโยชน์ลงช่วยโรงเรียนใน BG CUP U19

“โค้ชเบนซ์” นเรศ สมงาม เฮดโค้ชอัสสัมชัญ ศรีราชา แชมป์เก่า ASSETWISE BG CUP U19 2025 เปิดใจหลังเกมแรกที่ทีมเอาชนะ ราชสีมาวิทยาลัย ในการดวลจุดโทษ 6-5 หลังเสมอในเวลา 1-1 ประเดิมเก็บ 2 คะแนนสำคัญตามกฎพิเศษของการแข่งขัน
กุนซือ อสช.ศรีราชา เผยว่าการแข่งขันปีนี้ไม่ง่าย โดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งอย่างราชสีมาวิทยาลัยเป็นทีมที่เคยสร้างความลำบากใจให้พวกเขามาก่อน
“ราชสีมาเป็นทีมที่มีคุณภาพ เราเคยแพ้เขาในถ้วย ก. เกมนี้เด็กๆ ก็ทำได้ดี แม้จะต้องตัดสินด้วยจุดโทษ แต่ผมภูมิใจที่ทุกคนมีสมาธิและตั้งใจเล่น”
อย่างไรก็ตาม ทีมแชมป์เก่าได้ 'เปา' ธีรภัทร ปรือทอง แนวรุกดาวรุ่งผู้เล่นอาชีพจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กลับมาช่วยทัพโรงเรียนในรายการนี้ ซึ่งโค้ชเบนซ์มองว่าเป็นประโยชน์มหาศาล ต่อพัฒนาการของนักเตะรายนี้ก่อนกลับไปสู่ชุดใหญ่
“ต้องขอบคุณผู้บริหารบีจีที่ให้เกียรติปล่อยเจ้าเปาลงมาเล่นเพื่อเป้าหมายของโรงเรียน” โค้ชเบนซ์กล่าว พร้อมย้ำว่าการแข่งขันรายการ U19 จะช่วยยกระดับตัวนักเตะในหลายด้าน
“ผมมองว่ามันเป็นแมตช์ฟิตที่สำคัญสำหรับเจ้าเปา อยู่ในทีมชุดใหญ่เขาอาจได้ลงบ้างไม่ลงบ้าง แต่ที่นี่เขาได้เล่นเต็ม 90 นาที ได้โชว์ศักยภาพ ได้เรียกความมั่นใจก่อนกลับไปเล่นไทยลีก มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาโดยตรง”
นอกจากนี้ โค้ชเบนซ์ยังชี้ว่าเกมแรกยังเผยจุดบกพร่องที่ทีมต้องรีบปรับแก้ “เรายังต้องปรับอีกหลายอย่าง ช่วงก่อนหน้านี้เตะบอล 7 คน ทำให้เตรียมทีมบอล 11 คนค่อนข้างน้อย แต่เราจะกลับไปแก้ไขรายละเอียด โดยเฉพาะการผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ อย่างแบ็กโฟร์พลาดครั้งเดียวก็เสียประตูเลย”
สำหรับ ธีรภัทร ปรือทอง วัย 18 ปี ฤดูกาลนี้เขาได้ลงสนามให้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไป 5 นัดในฐานะตัวสำรองก่อนได้รับโอกาสกลับมาช่วงโรงเรียนในการแข่งขัน ASSETWISE BG CUP U19 2025