ก็บอกว่าไม่ออก! 'อโมริม'หัวร้อนใส่นักข่าวหลังโดนคำถามจี้ใจดำ

รูเบน อโมริม ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์แบบตึงเครียดในการแถลงข่าวหลังเกมเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด หลังถูกผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นจากบอร์ดบริหารและกระแสวิจารณ์ที่โหมกระหน่ำในช่วงนี้
ปีศาจแดง บุกเสมอ ยูงทอง 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกคืนที่ผ่านมา โดยในห้องแถลงข่าวผู้สื่อข่าวถามกุนซือชาวโปรตุเกสว่ายังได้รับความมั่นใจและอิสระในการคุมทีมจากบอร์ดบริหารอยู่หรือไม่ ทำเอาเจ้าตัวสวนคืนแบบหัวร้อน พร้อมไม่พอใจกับข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำเสนออย่างเลือกข้าง
"พวกคุณครับ หยุดเรื่องนั้นได้แล้ว และผมสังเกตเห็นว่าคุณได้รับข้อมูลแบบเลือกเฉพาะส่วนเกี่ยวกับทุกอย่าง ผมมาที่นี่เพื่อเป็นผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่ใช่เพื่อเป็นโค้ชของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นั่นชัดเจน" อโมริมกล่าว
"ผมรู้ว่าชื่อของผมไม่ใช่ทูเคิล ไม่ใช่คอนเต้ ไม่ใช่มูรินโญ่ แต่ผมเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และมันจะเป็นแบบนี้ไปอีก 18 เดือน หรือจนกว่าบอร์ดบริหารจะตัดสินใจเปลี่ยน นั่นคือประเด็นของผม ผมอยากจะจบด้วยเรื่องนี้ ผมจะไม่ลาออก ผมจะทำหน้าที่ของผมต่อไปจนกว่าจะมีคนมาแทนที่ผม”
“ผมแค่อยากจะบอกว่าผมจะเป็นผู้จัดการทีม ไม่ใช่แค่โค้ช ผมชัดเจนในเรื่องนี้มาก สัญญาจะสิ้นสุดลงใน 18 เดือน แล้วทุกคนก็จะแยกย้ายกันไป นั่นคือข้อตกลง นั่นคืองานของผม ไม่ใช่การเป็นโค้ช"
“ถ้าคนรับมือกับ แกรี เนวิลล์ และคำวิจารณ์ต่างๆไม่ได้ เราก็ต้องเปลี่ยนสโมสร ไม่ครับ ผมแค่อยากจะบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่ใช่เพื่อเป็นโค้ช"
"ทุกฝ่าย ทั้งแมวมอง, ผู้อำนวยการกีฬา ต้องทำหน้าที่ของตน ผมจะทำหน้าที่ของผมเป็นเวลา 18 เดือน แล้วเราก็จะแยกย้ายกันไป ขอบคุณครับ”
ท้ายที่สุด อโมริม ขอบคุณสื่อ ก่อนยุติการแถลงข่าว ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียด และเสียงจับตามองอนาคตของเขากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงร้อนแรงต่อไป