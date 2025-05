กิจกรรมแน่น! คิดไซด์โค้ง จับมือ Big One Group จัดเปิดสนาม Dream Stadium : Paint Your Dream Space

Think Curve - คิดไซด์โค้ง ร่วมกับ Big One Group ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวชั้นนำของไทย จัดกิจกรรมเปิดสนาม Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Big One

หลังจากที่ ทีมศิลปินประกอบไปด้วย 'ALEX FACE' 'MXRNIES' และทีม ‘DREAMGRAFF' นำโดย 'KANAET' เข้าปรับปรุงสนาม ณ ลานกีฬาหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพหลโยธิน (ซอยพระนาง) จนแล้วเสร็จ และจะมีการส่งมอบให้ทางชุมชนพญาไทดูแลต่อไป

สนามดังกล่าวเป็นสนามล่าสุดในโครงการ Dream Stadium ของทางคิดไซด์โค้ง ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ศิลปะเข้าไปปรับปรุงสนามกีฬาในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำภาพวาดจากการ์ตูน “กัปตันสึบาสะ” ลายเส้นถูกลิขสิทธิ์ โดย โยอิจิ ทากาฮาชิ มาใช้ปรับปรุงสนามหลายแห่งไปแล้ว

ภายในงานจะมีพิธีการเปิดสนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนจะมีกิจกรรมแข่งบาสเก็ตบอลกระชับมิตร 3x3 นำโดยดารานักแสดง และนักบาสเกตบอลทีมชาติไทย อาทิ เต๋อ - ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, เต๋า - เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, เดฟ - สุขเดฟ โคเคอร์, ผิง - จุฑามาศ จันฑกาล, บาส - มณเฑียร วงศ์สว่างธรรม และบ๊อบบี้ ณกรณ์ ใจสนุก ซึ่งจะร่วมลงสนามแข่งขันพร้อมกับเยาวชนในพื้นที่เขตพญาไท

⛹️ ลานกีฬาหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพหลโยธิน (ซอยพระนาง)

📌 https://goo.gl/maps/1176GmUQCp2WFAPR8

📆 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568

🕒 15.00-18.00 น.