กำแพงทลาย! 'ฟานไดค์'โดนเลี้ยงผ่านครั้งแรกในรอบปีครึ่ง

เวอร์จิล ฟาน ไดค์ กองหลังตัวแกร่งของ ลิเวอร์พูล เสียสถิติโดนคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านครั้งแรกในรอบ 1 ปี กับอีก 5 เดือน

แนวรับชาวดัตช์ครองสถิติไม่ปล่อยให้คู่แข่งรายใดเลี้ยงบอลผ่านเลยตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้ว โดยนักเตะคนสุดท้ายที่ทำได้คือ มิเกล โมริโน ของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2018

อย่างไรก็ตามสถิติอันน่าทึ่งนี้ก็ต้องหยุดลงที่ 65 นัด เมื่อเขาถูก กาเบรียล เชซุส หัวหอกของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เลี้ยงบอลผ่านในเกมที่หงส์แดง พ่ายต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในศึกคอมมูนิตี้ ชิลด์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา

ลิเวอร์พูล มีโปรแกรมประเดิมสนามพรีเมียร์ลีก ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคมนี้ โดยจะต้อนรับการมาเยือนของ นอริช ซิตี้

🏃 | Gabriel Jesus is the first person to dribble past Virgil van Dijk since March of 2018. pic.twitter.com/vlndZal68x