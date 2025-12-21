การท่าเรือเสี่ยงโดนปรับแพ้! ส่งแข้งต่างชาติเกินโควตา เกมชนะทรู แบงค็อก ศึกช้าง เอฟเอ คัพ

การแข่งขันฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 32 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ซึ่ง การท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านเอาชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2-0 อาจเกิดประเด็นปัญหาหลังเกม เมื่อพบว่า “สิงห์เจ้าท่า” มีช่วงเวลาที่ส่งนักเตะโควตาต่างชาติลงสนาม เกินจำนวนที่กติกากำหนด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมราวนาทีที่ 79 หลังจากการท่าเรือ เอฟซี เปลี่ยนตัวส่ง มาเธอุส ลินส์ ลงสนามแทน พีฬาวัช อรรคธรรม ส่งผลให้ในขณะนั้น ทีมมีนักเตะต่างชาติอยู่ในสนามรวม 6 คน ประกอบด้วย
เรบิน ซูลาก้า
โนโบรุ ชิมูระ
กาก้า เมนเดส
ลูคัส โตคันตินส์
บรายาน เปเรีย (ลงนาที 74 แทน ธีรศักดิ์ เผยพิมาย)
มาเธอุส ลินส์ (ลงนาที 79 แทนพีฬาวัช อรรคธรรม )
ซึ่งตามกติกาแล้ว ทีมจาก ไทยลีก 1 ที่พบกันเอง จะสามารถส่งนักเตะโควตาต่างชาติทั่วไปลงสนามพร้อมกันได้ ไม่เกิน 5 คน
ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ ในหัวข้อ การแข่งขัน ข้อ 7.7 ระบุว่า สโมสรจากไทยลีก 1 สามารถส่งรายชื่อนักเตะต่างชาติทั่วไปลงสนามได้ไม่เกินครั้งละ 5 คน (สามารถเปลี่ยนต่างชาติลงมาทดแทนกันได้) และสามารถเพิ่มนักเตะต่างชาติสัญชาติอาเซียนได้อีก ไม่เกิน 2 คน
จากเหตุการณ์นี้ ล่าสุดมีรายงานว่า ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้ยื่นประท้วงผลการแข่งขันแล้ว และหากตรวจสอบแล้วพบว่าการท่าเรือ เอฟซี ทำผิดกติกาจริง อาจส่งผลให้ถูก ปรับแพ้ และตกรอบทันที ในศึกช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาลนี้
ทั้งนี้ ต้องรอการพิจารณาและคำชี้ขาดอย่างเป็นทางการจากฝ่ายจัดการแข่งขันต่อไป