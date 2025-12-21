อเล็กซานเดร กามาPort FC
กาม่าโพสต์รับผิดการท่าเรือส่งแข้งต่างชาติเกินจนโดนปรับแพ้-หวังแฟนยังไว้ใจต่อ

อเล็กซานเดร กาม่า หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ การท่าเรือ เอฟซี ออกมาโพสต์แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินโควตา ในเกมฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่เปิดสนามแพท สเตเดียม เอาชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2-0 เมื่อคืนวันที่ 21 ธันวาคม 2568

กุนซือชาวบราซิลยอมรับว่า ความผิดพลาดดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของตนเอง พร้อมขอโทษนักเตะ แฟนบอล และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าเป็นบทเรียนสำคัญในเส้นทางการทำงาน

"วันนี้ผมทำผิดพลาดจนทำให้ทีมของเราถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน แม้จะชนะ 2-0 ในสนามก็ตาม

ผมรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และตระหนักดีถึงผลกระทบที่ความล้มเหลวนี้มีต่อทุกคนที่อุทิศตนและไว้วางใจผม"

"ผมขอโทษผู้เล่นของผม แฟน ๆ ที่ยอดเยี่ยมของเรา และทุกคนที่สนับสนุนสโมสร ผมถือว่านี่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญ และจะนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก หวังว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผมจะได้รับความไว้วางใจจากทุกคนกลับมาอีกครั้ง"

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมตั้งแต่นาทีที่ 79 เป็นต้นไป เมื่อการท่าเรือ เอฟซี มีผู้เล่นโควตาต่างชาติอยู่ในสนาม 6 คนเกินจำนวนที่กติกากำหนด

ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ กรณีสโมสรจากลีกระดับเดียวกันพบกัน ทีมสามารถส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามพร้อมกันได้ 5+2 คน ประกอบด้วย ผู้เล่นโควตาต่างชาติทั่วไปไม่เกิน 5 คน และผู้เล่นโควตาอาเซียนไม่เกิน 2 คน อย่างไรก็ตาม การท่าเรือ เอฟซี ได้ส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินโควตาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดระเบียบการแข่งขัน

