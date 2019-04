กัปตันผีรียูเนียน! วาเลนเซียบอกใบ้เซ็นซบทีมรูนีย์

อันโตนิโอ วาเลนเซีย กัปตันทีมแมนฯยูฯ บอกใบ้ผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขากำลังจะเซ็นสัญญากับ ดีซี ยูไนเต็ด สโมสรในเมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ สหรัฐฯ

ดาวเตะสารพัดประโยชน์วัย 33 ย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงตั้งแต่ปี 2009 แต่เขากำลังจะโบกมือลาทีมหลังจากหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้

ล่าสุดแข้งเอกวาดอร์บอกเป็นนัยว่ากำลังจะได้ต้นสังกัดใหม่แล้ว เมื่อเขารีทวิตข้อความของแฟนบอลรายหนึ่งที่อยากเห็นเขาย้ายซบ ดีซี ยูไนเต็ด

Antonio Valencia just retweeted a tweet that states he’ll continue his career in DC.https://t.co/RQL8wLesMH pic.twitter.com/741kmsyujk