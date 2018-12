OFFICIAL: ก่อนลุยแดงเดือด! สมอลลิงต่อสัญญาผีถึง 2022

คริส สมอลลิง กองหลังของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จรดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร ซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับทีมจนถึงเดือนมิถุนายนในปี 2022

ดาวเตะวัย 29 ปี ย้ายจากฟูแลมมาร่วมทัพปีศาจแดงในปี 2010 ก่อนที่จะกลายมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมในปัจจุบันและได้ลงเล่นไปมากกว่า 300 นัดในทุกรายการ

ล่าสุดกองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษเผยความยินดีที่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ ซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับทีมครบ 10 ปีในฤดูกาล 2019/2020

“ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ 9 ของผมกับสโมสรและผมยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ค้าแข้งกับทีมต่อไป” สมอลลิง เผย

“มันเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและเรากำลังตั้งตารอโปรแกรมเกมที่หนาแน่นในช่วงเทศกาลที่กำลังมาถึง”

We are delighted to announce @ChrisSmalling has signed a new #MUFC contract.



Congrats, Chris! 😃 pic.twitter.com/iKFK32ep84 — Manchester United (@ManUtd) 15 ธันวาคม 2561