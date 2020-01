กู้วิกฤตแดนหน้า! วิลลาคว้า'ซามัตตา'ดาวยิงเกงค์

แอสตัน วิลลา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว เอ็มบวานา ซามัตตา กองหน้าตัวเก่งของเกงค์ มาร่วมทีมด้วยสัญญา 4 ปีครึ่ง

ทัพสิงห์ผยองกำลังขาดแคลนศูนย์หน้า และประสบปัญหาเรื่องการจบสกอร์หลัง เวสลีย์ กองหน้าตัวเก่งของทีมได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวจนจบฤดูกาล

ล่าสุด ทัพสิงห์ผยอง ได้แถลงว่าพวกเขาตกลงคว้าตัว ซามัตตา มาร่วมทีมด้วยค่าตัวตามการคาดการณ์ราว 10 ล้นาปอนด์ และจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา 4 ปีครึ่ง

"ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราคว้าตัว ซามัตตา มาร่วมทีมได้ เขายิงประตูมากมายในอาชีพการค้าาแข้งของเขา และผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขา" ดีน สมิธ กุนซือของวิลลา เผย

ทั้งนี้ เอ็มบวานา ซามัตตา กดไปแล้ว 20 ประตูให้กับเกงค์ในลีกฤดูกาลนี้ และทำไปได้ 3 ประตูในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกมมที่ทีมพ่ายต่อลิเวอร์พูล 1-2 ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

