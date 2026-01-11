Oliver GlasnerIMAGO / Shutterstock
กลาสเนอร์สับฟอร์มลูกทีม-ประชดหากใช้ชุด U21 เล่นคงดีกว่านี้

โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือ คริสตัล พาเลซ ให้สัมภาษณ์สับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเกมบุกพ่าย แม็คเคิลส์ฟิลด์ 1-2 ทีมนอกลีก ร่วงเอฟเอ คัพแบบสุดช็อค

ปราสาทเรือนแก้วในฐานะแชมป์เก่า ชิงตกรอบตั้งแต่รอบสามซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ที่ช็อคที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการในรอบ 117 ปี ที่แชมป์เก่าตกรอบด้วยน้ำมือทีมนอกลีก ซึ่งหากวัดกันพวกเขามีอันดับห่างกัน 117 อันดับเลยทีเดียว

“ผมไม่ได้พูดอะไรมาก” กลาสเนอร์ ตอบคำถามถึงสิ่งที่พูดคุยกับลูกทีมหลังเกม

“ผมคิดว่าเมื่อคุณเล่นเจอกับทีมนอกลีก คุณไม่ต้องการแท็คติก คุณไม่ต้องการผู้ตัดการทีมด้วยซ้ำ บอกตามตรง

“ผมเคยเป็นนักเตะมา 19 ปี ผมรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ แต่แนวทางที่เราเล่น - ผู้รักษาประตูของพวกเขาสามารถเป็นแมน ออฟ เดอะ แมตช์ ได้เลย และเราอาจอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้าย แต่มันไม่ได้เป็นแบนั้น

“ดังนั้น มันคือสิ่งที่ทำให้ผมผิดหวังที่สุด เป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราก็เห็นปัญหานี้มาแล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา”

“เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะอีกแล้ว แพ้การโหม่งเพราะกะจังหวะไม่ดี เกมรุกก็ไม่มีความแข็งแกร่ง, ไม่มีความเร็ว, ไม่มีการเลี้ยงกินตัว เมื่อเป็นแบบนี้ มันก็ยากไม่ว่าคุณจะเจอกับทีมไหนก็ตาม”

“อีกแง่หนึ่ง ผมคิดว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ด้วยชุด U21, พวกเด็ก ๆ คงทำผลงานได้ดีกว่าเราในเกมนี้ ดังนั้นบางสิ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง”

