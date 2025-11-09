กลัวโดนไล่ออก? โมราต้าขอเปลี่ยนตัวออกหลังถูกมีนายั่วโมโหจนโดนใบเหลือง

มีเหตุการณ์ชวนประหลาดใจเกิดขึ้นในเกมเซเรีย อา เมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อ อัลบาโร โมราต้า จู่ ๆ ขอถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม หลังถูกยั่วโมโหโดย เยรี มีนา จนโดนใบเหลือง
ลูกทีมของ เชสก์ ฟาเบรกัส ทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอ กายารี แบบไร้สกอร์ 0-0 ทำให้พวกเขาพลาดโอกาสแซง ยูเวนตุส ขึ้นอันดับห้าในคู่หัวค่ำ
โดยครึ่งหลังนาที 62 ดาวยิงทีมชาติสเปนพยายามวิ่งกดดันไปหาผู้รักษาประตู ก่อนจะถูกสกรีนบังทางโดย มีนา ซึ่งทำให้เจ้าตัวปะทะเข้าอย่างจัง จนแนวรับโคลอมเบียลงไปนอนกลิ้งกับพื้นด้วยความเจ็บปวด ตามด้วยผู้ตัดสินควักใบเหลืองตามมา หลังจากนั้น โมราต้า ถอดปลอกแขนกัปตันทีม และทำสัญญาณมือขอเปลี่ยนตัวออก
ตามรายงานหลายแห่งของ อิตาลี เผยว่า โมราต้า เกิดอาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดจากการถูกตามประกบของ มีนา ทั้งจังหวะเขาได้ครองบอล และจังหวะวิ่งโดยไม่มีบอลที่มักจะโดนยั่วยุตลอดทั้งเกม ทำให้เขาขอเปลี่ยนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องราวบานปลาย และอาจทำให้เขาโดนใบเหลืองที่สองได้นั่นเอง