กลัวอดไปบอลโลก! กุนซือจีโรนาเผย โกลสำรองปฏิเสธลงสนาม

มิเชล เฮดโค้ชจีโรนา เผยว่า โดมินิค ลิวาโควิช ผู้รักษาประตูที่ยืมตัวมาจาก เฟเนร์บาห์เช ปฏิเสธลงเฝ้าเสาให้ทีม เพราะต้องการเก็บโควต้าการลงสนามไว้ใช้กับทีมใหม่ในช่วงเดือนมกราคม
นายด่านวัย 30 ปี ซึ่งลงเฝ้าเสาให้ทีมตราหมากรุกมาแล้ว 71 นัด และเป็นรองแชมป์โลกปี 2018 โดยเขาย้ายมาอยู่ จีโรนา เมื่อเดือนกันยายนหลัง เฟเนร์บาห์เช คว้าตัว เอแดร์ซอน เข้ามาเสริมทัพ ทำให้เขาไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามมากนัก
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังไม่ได้ลงสนามให้ทีมเลยในฤดูกาลนี้ โดย มิเชล เลือกใช้ เปาโล กาซซานิกา เป็นมือหนึ่ง ซึ่งตามกฎของฟีฟ่า ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนกับได้สูงสุด 3 สโมสรต่อฤดูกาล แต่ลงสนามได้เพียง 2 ทีมเท่านั้น ทำให้ ลิวาโควิช ไม่ต้องการลงเล่นให้ จีโรนา เพราะต้องการเก็บโควต้าไว้ลงเล่นกับสโมสรใหม่ที่จะย้ายไปอยู่ในช่วงเดือนมกราคม
“ลิวาโควิช เป็นคนที่ยอดเยี่ยม แต่เป้าหมายของเขาไม่ตรงกับ จีโรนา เขาต้องการลงเล่นเพื่อฟุตบอลโลก ไม่ใช่เพื่อเรา เขาบอกผมตรงๆ ว่าไม่อยากอยู่ที่นี่ และต้องการย้ายทีม เพราะถ้าลงเล่นให้ จีโรนา เขาจะไม่สามารถลงเล่นให้ทีมอื่นได้อีก” มิเชล กล่าว
“เขาคิดถึงอนาคตของตัวเองและโอกาสในการติดทีมชาติโครเอเชีย นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้”
กุนซือชาวสเปนยังเสริมว่าการที่ ลิวาโควิช ปฏิเสธลงเล่นในเกมโกปา เดล เรย์ ที่แพ้ โอเรนเซ ทีมจากลีกดิวิชัน 3 ทำให้เขาต้องฝืนส่ง กาซซานิกา ลงเฝ้าเสาทั้งที่มีไข้สูงถึง 38 องศา
“เขาควรจะเป็นคนลงสนามในเกมนั้น แต่เขาบอกผมว่าเขาจะไม่เล่น สุดท้าย กาซซานิกา ต้องลงเล่นที่โอเรนเซ ทั้งที่เป็นไข้หวัดและมีไข้สูงถึง 38 องศา”
“ตอนนี้ผมมีผู้รักษาประตูที่พร้อมใช้งานเพียงคนเดียว จนกว่าจะถึงตลาดหน้าหนาว เรารู้ดีว่านี่คือปัญหาใหญ่” มิเชล กล่าว
สำหรับจีโรนา ที่จบอันดับ 3 ลา ลีกา ฤดูกาล 2023/24 ปัจจุบันรั้งอันดับ 18 ของตาราง มีเพียง 12 คะแนนเท่านั้น