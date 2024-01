กลับมาได้นะ! ซัตตันเชื่อ เคน แอบอิจฉาผลงานสเปอร์สซีซั่นนี้

อดีตหัวหอกทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าดาวยิงเสือใต้ต้องแอบอิจฉาผลงานของไก่เดือยทองฤดูกาลนี้

คริส ซัตตัน อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเชื่อว่า แฮร์รี เคน หัวหอกตัวเก่งของ บาเยิร์น มิวนิค ต้องแอบอิจฉาผลงานของ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ในฤดูกาลนี้

ดาวยิงวัย 30 ปี ย้าจากไก่เดือยทองไปร่วมทัพเสือใต้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และมีโอกาสที่จะชวดคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ หลังทีมตกรอบ เดเอฟเบ โพคาล ไปแล้ว ขณะที่ในบุนเดสลีกาก็ตามหลัง ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ถึง 7 คะแนน

โดย ซัตตัน เชื่อว่า เคน ต้องอิจฉาผลงานของ สเปอร์ส อยู่บ้าง เมื่อดูถึงแนวทางการเล่นและผลงานภายใต้การทำทีมของ แอนจ์ ปอสเตโคกลู

"บาเยิร์น แพ้อีกแล้วในสัปดาห์นี้ แพ้ เบรเมน ในบ้าน ตอนนี้ตามหลัง เลเวอร์คูเซน 7 คะแนน แฮร์รี เคน คุณต้องกลับบ้านนะเพื่อน" ซัตตัน กล่าวใน Mail Sport It's All Kicking Off

"แฮร์รี คุณตกรอบฟุตบอลถ้วยเยอรมันแล้ว คุณจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลที่ บาเยิร์น คุณต้องกลับบ้าน กลับมาอยู่กับ สเปอร์ส เถอะเพื่อน"

"ผมคิดว่า แฮร์รี จะต้องกำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับสเปอร์สเวลานี้ มองดูวิธีการเล่นของทีม ผมว่าเขาต้องแอบอิจฉานิดหน่อยแหละ"