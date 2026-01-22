กลับมาซ้อมแค่วันเดียว! ชล็อตชม'ซาลาห์' สุดมืออาชีพหลัง ลิเวอร์พูลบุกถล่มมาร์กเซย

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ออกโรงชมความเป็นมืออาชีพของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ในเกมที่ทีมบุกเอาชนะ โอลิมปิก มาร์กเซย 3-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ขยับขึ้นสู่อันดับ 4 ของกลุ่ม
หงส์แดง โชว์ฟอร์มแกร่ง เก็บชัยชนะเกมเยือนยุโรปเป็นนัดที่ 9 จาก 11 นัดหลังสุด โดย ที่แนวรุกชาวอียิปต์ลงเล่นครบ 90 นาที ทันทีหลังกลับมาจากศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ แม้จะพลาดโอกาสทองช่วงท้ายเกม แต่ยังมีส่วนสำคัญกับชัยชนะ ซึ่งอาจช่วยให้ลิเวอร์พูลไม่ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟในเดือนหน้า
“มันบอกได้ชัดว่าเขาเป็นมืออาชีพแค่ไหน การที่เขาไปเล่นกับอีกทีมเป็นเดือน แต่กลับมาซ้อมแค่วันเดียวแล้วยังฟิตพอจะเล่นเต็มเกม" ชล็อต กล่าว
"เขาเกือบยิงได้ ซึ่งปกติจังหวะแบบนั้นต้องเป็นประตู แต่สุดท้ายเรายิงได้สามลูกอยู่ดี”
สามแต้มในเกมนี้ทำให้ ลิเวอร์พูล รั้งอันดับ 4 ของรอบลีกเฟส แต่ยังไม่การันตีตั๋วรอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่ง ชล็อต ย้ำว่าเกมนัดสุดท้ายสำคัญมาก เพราะไม่ต้องการไปเล่นรอบเพลย์ออฟ
"ทุกคนรู้ดีว่าเราเจออะไรอยู่ เรามีนักเตะบาดเจ็บ 3 คน และเรามีขนาดทีมไม่ใหญ่เท่าคู่แข่ง ดังนั้นมันสำคัญมากที่เราจะไม่เล่นเกมเหล่านั้น"