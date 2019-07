กลับไปไม่ไหว! เกอิต้าถอนตัวจากเนชันส์คัพ

Salam la famille 224🇬🇳!! Je suis en genoux,voir même à terre et les deux mains derrière pour vous annoncer que je ne pourrais plus me retourner en Égypte pour continuer la can,sur ce je vous demande de me pardonner pour l’amour de dieu.comprenez que ça y va dans mon avenir professionnel et dans l’espoir de mieux servir ma nation très prochainement🙏🏻.bon match à vous les gars pour ce soir 💪⚽️

