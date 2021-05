กลับมาโลดแล่น! 'คิวพีอาร์'เซ็นสัญญาแข้งเสียชีวิตเมื่อ 15 ปีที่แล้วร่วมทัพ (มีคลิป)

ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส ทีมดังแห่งศึก เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ เซ็นสัญญากับ คิยาน ปรินซ์ อดีตดาวรุ่งของทีมที่เสียชีวิตไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว กลับมาร่วมทีมอีกครั้ง

คิยาน คือหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของ คิวพีอาร์ ในเวลานั้น แต่โชคร้ายที่เขาต้องเสียชีวิตลงในวัยเพียง 15 ปี จากการถูกมีดแทงเข้าที่กลางหน้าอก หลังพยายามเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกรังแก

และในวันที่ครบรอบ 15 ปีการเสียชีวิต ( เสียชีวิตวันที่ 18 พฤษภาคม 2006) ควีนส์ปาร์ค ได้เซ็นสัญญากับ คิยาน กลับมาร่วมทีมอีกครั้งโดยมอบเสื้อหมายเลข 30 ให้ พร้อมกับรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนๆ, ครอบครัว, อดีตเพื่อนร่วมทีมและโค้ช มาวิเคราะห์แล้วสร้างแบบจำลองของคิยานในวัย 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก EA SPORTS ,มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด และ Framestone สตูดิโอ special effect ชื่อดัง เพื่อให้เขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในเกม FIFA 21

ขณะที่ มาร์ค ปรินซ์ พ่อของ คิยาน ซึ่งเป็นอดีตแชมป์มวยสากล inter-continental รุ่นไลท์ เฮฟวี่เวท สองสถาบัน ยอมรับว่ารู้สึกตื้นตันใจอย่างมากที่ได้เห็นลูกชายกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแม้จะเป็นในเกม และหวังว่าลูกของตนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆ

"ผมอึ้งเลยเมื่อได้เห็น คิยาน ในเกมเป็นครั้งแรก" ปรินซ์ กล่าวกับ OBE "แคมเปญนี้เติมเต็มความหวังของผมที่จะให้โลกได้เห็นศักยภาพอันน่าทึ่งของ คิยาน เราต้องให้เกียรติพรสวรรค์ของเขา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจกับเด็กๆ ให้เคารพในพรสวรรค์ของตัวเอง"

"ชีวิตของ คิยาน เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยม เขาทำงานหนักและทุ่มเทเต็มที่เสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าเด็กคนอื่นๆ ควรได้รู้จักเขา เขาสมควรอยู่ในเกมนี้"

👑 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞.



On the 1️⃣5️⃣th anniversary of his death.



𝗞𝗶𝘆𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲 returns to life as the professional footballer he should have been 💙@easportsfifa 𝘅 @thekpf#QPR | #LongLiveThePrince pic.twitter.com/csbZBvhvhQ